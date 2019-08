Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Ost: Unfall unter Alkoholeinwirkung

mit Leichtverletzten

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus Reinheim befuhr am Sonntag (25.08.), gg. 17:50 Uhr mit seinem Krad die Heinrichstraße in Darmstadt stadtauswärts. Ein 36-jähriger Weiterstädter fuhr mit seinem Pkw neben dem Krad in gleicher Richtung, auf der linken Fahrspur. Kurz vor der Einmündung zur B26, kam es in einer dortigen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2.500 Euro beziffert, zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Am Krad konnte augenscheinlich kein Schaden festgestellt werden.

Da der Kradfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt.

Die Polizei sucht noch Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis zum Unfallhergang geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

