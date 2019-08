Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schaafheim: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Schaafheim (ots)

Am Sonntag, den 25.08.2019, gg. 21.10 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Groß-Umstadt die Friedensstraße in Schaafheim in Fahrtrichtung Großostheimer Straße. Auf Höhe der Heinrichstraße querte von links ein 65-jähriger Fußgänger aus Schaafheim die Fahrbahn und kollidierte mit der Pkw.

Der Fußgänger, welcher unter Alkoholeinfluss stand, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von der Besatzung des Rettungsdienstes vor Ort erstversorgt. Im Anschluss wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Zeugin, welche den Unfall aus nächster Nähe beobachtet hat, kollabierte vor Ort und wurde von einer weiteren Besatzung des Rettungsdienstes erstversorgt. Sie wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Pkw wurde nicht verletzt.

Am dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Großostheimer Straße war während der Unfallaufnahme für ca. dreißig Minuten gesperrt.

Berichterstatterin: PK'in Seibert

PHK Meyerdierks

