Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht

Bensheim-Gronau (ots)

Am 21.08.2019 kam es im Zeitraum von 09.40 Uhr bis 11:00 Uhr in der Märkerwaldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein grüner Skoda Fabia bei einem unbekannten Fahrmanöver im Frontbereich beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca.350 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bensheim, Tel: 06251/84680 in Verbindung zu setzen

