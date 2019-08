Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Kutsche kippt um

Zwei Personen werden verletzt

Breuberg (ots)

Am Sonntag (25.08.) gegen 11.00 Uhr befuhren ein 81-jährige Mann und sein 58-jähriger Mitfahrer, beide aus Breuberg, mit einer einspännigen Kutsche die öffentliche Verbindungsstraße zur B 426, vom Parkplatz Gustavsruhe kommend talwärts in Richtung Wolferhof. Kurz vor der Grundstückseinfahrt Wolferhof hielt der Kutscher am rechten Fahrbahnrand an, um einem entgegenkommenden Auto die Durchfahrt zu ermöglichen. Als dieses an der Kutsche vorbeigefahren war, erschrak das Zugpferd und nahm samt Kutsche Reißaus. Beim Versuch das Gespann in die Grundstückseinfahrt zu steuern und zum Stehen zu bringen, geriet die Kutsche ins Schleudern und kippte zur Seite. Der 81-jährige Lenker der Kutsche zog sich dabei Verletzungen im Oberkörperbereich zu. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte behandelt. Das Pferd blieb unverletzt und auch an der Kutsche konnte kein Schaden festgestellt werden.

