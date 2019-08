Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pressemeldung der Polizeistation Rüsselsheim vom 24.08.2019

Rüsselsheim (ots)

Rüsselsheim: Verkehrsunfallflucht

Am 22.08.19 kam es in Rüsselsheim, Gabelsberger Platz in Höhe der Hausnummer 5 im Zeitraum von 16.00- 23.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte zuvor seinen PKW, einen schwarzen Mercedes ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Gabelsberger Platzes geparkt. Als er schließlich gegen 23.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkte er den Schaden an der hinteren, linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise und Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

Raunheim: Verkehrsunfallflucht

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es in Raunheim, im Zeitraum von 22.08.19, 18.00 Uhr bis zum 23.08.2019, 15.00 Uhr in der Römerstraße in Höhe der Hausnummer 12. Hierzu hatte der Geschädigte seinen PKW, einen Opel Astra, am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Als er schließlich zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er den frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite. Auch hier hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und einen geschätzten Schaden in Höhe von 500 Euro hinterlassen. Hinweise und Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei in Rüsselsheim melden.

