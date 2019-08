Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/ Klein-Hausen: Weißer Mercedes Viano (HP-D 1441) vom Stellplatz gestohlen

Einhausen (ots)

Ein weißer Mercedes Viano im Wert von 25.000 Euro wurde zwischen Donnerstagabend (22.8.), 23 Uhr und Freitagmorgen (23.8.), 7.30 Uhr in Klein-Hausen gestohlen. Der Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen HP-D 1441 parkte in der Hofeinfahrt eines Hauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Wer den Diebstahl beobachtet hat oder weiß, wo der weiße Viano aktuell abgestellt ist, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell