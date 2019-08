Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Teigknetmaschine im Grünstreifen entdeckt

Wer hat Hinweise zur Herkunft der neuwertigen Maschine?

Darmstadt (ots)

Nach dem Fund einer neuwertigen Teigknetmaschine am Sonntagabend (18.8.) hat die Polizei in Pfungstadt die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen mit Hinweisen zur Herkunft des Geräts. Gegen 21 Uhr hatten Passanten die abgebildete Maschine im Grünstreifen der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Noackstraße, entdeckt und zur Polizei gebracht. Eine Überprüfung des ungewöhnlichen Fundes ergab bislang keinen Zusammenhang eines bereits angezeigten Verlustes oder Diebstahls. Dennoch schließen die Beamten einen möglichen Bezug zu einer Straftat nicht aus, da es sich bei dem Gerät um ein scheinbar neues Modell vom Hersteller Beektal handelt und einen Wert von mehreren Hundert Euro haben dürfte. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler: Wer kennt diese Teigknetmaschine? Wer hat am vergangenen Wochenende (17.-18.8.), insbesondere im Verlauf des Sonntags, verdächtige Personen im Bereich des Fundortes bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

