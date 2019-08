Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetener Gast im Pfarrhaus

Darmstadt (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde hat ein ungebetener Gast in der Zeit zwischen Samstagabend (17.8.) und Dienstagvormittag (20.8.), sein Unwesen in einem Pfarrhaus am Schlossgartenplatz getrieben. Gewaltsam verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster neben der Eingangstür Zutritt zu dem Haus und beschädigte im Innern eine weitere Holztür. Nach ersten Erkenntnissen trat der Kriminelle ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung an. Der von ihm verursachte Schaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen Hinweis, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

