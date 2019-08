Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kanaldeckel in Eingangstür geschmissen

Zeugen nach Einbruch in Dönerladen gesucht

Darmstadt (ots)

Das Klirren von Glas hat am frühen Freitagmorgen (23.8.), gegen 4 Uhr, Anwohner in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Bessunger Straße, aus dem Schlaf gerissen. Den ungewöhnlichen Lärm hatte ein noch unbekannter Täter verursacht, als er die Fensterscheibe eines Dönerladens einwarf und sich somit gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftsraum verschaffte. Aus diesem entwendete der Kriminelle die Tageseinnahmen aus der Kasse und trat dann die Flucht an. Eine unmittelbar nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden, verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungsgruppe-City von der Polizei in Darmstadt hat den Fall übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell