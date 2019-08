Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 27-jähriger Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Nach dem Raub eines Handys am Donnerstagmorgen (22.08.) konnten Zivilfahnder im Laufe des Mittags einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen in der Darmstädter Innenstadt festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der junge Mann, der in Darmstadt wohnt, gegen 11 Uhr im Bereich der Heidelberger Straße einem 18-Jährigen mit Schlägen gedroht und sein Smartphone gefordert. Hintergrund wären Schulden des Jüngeren gewesen. Mit dem Handy ergriff er anschließend die Flucht. Gegen 13 Uhr nahmen die Fahnder den Tatverdächtigen dann am Luisenplatz zusammen mit einer Streife der Hessischen Bereitschaftspolizei vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen stellten die Polizisten das geraubte Smartphone sicher. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

