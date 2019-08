Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zivilfahnder nehmen gesuchte 33-Jährige fest

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder haben am Donnerstagmittag (22.08.) eine gesuchte Frau in der Darmstädter Innenstadt festgenommen. Die 33-Jährige, die bereits wegen zahlreicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde durch die Streife gegen 11.30 Uhr am Ludwig-Metzger-Platz wiedererkannt. Gegen sie bestand unter anderem wegen Diebstahls ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt. Mit Unterstützung einer uniformierten Streife wurde die Gesuchte ins Polizeigewahrsam gebracht und im Laufe des Nachmittags einer Haftrichterin vorgeführt. Diese bestätigte den Haftbefehl und schickte die 33 Jahre alte Festgenommene in Untersuchungshaft. Im Anschluss kam sie in eine Justizvollzugsanstalt.

