POL-GG: Autofahrer beschädigt parkendes Fahrzeug und hinterlässt einen Zettel mit falscher Handy-Nr.

Eine 35jährige Groß-Gerauerin hatte ihren blauen Fiat am 20.08.19 gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Adolf-Göbel-Straße in Groß-Gerau abgestellt. Als sie am 21.08.2019 gegen 08:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie vorne links einen Schaden fest. Der Verursacher hatte einen Zettel hinterlassen, auf dem hervorgeht, dass er das Auto beim einparken "angeschrammt" habe. Die auf dem Zettel notierte Handynummer ist jedoch nicht existent. Bei dem verursachenden Fahrzeug muss es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Am Fiat entstand ein Schaden von ca. 1500,-. Der Verursacher oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Groß-Gerau (06152-1750) zu melden.

