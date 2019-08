Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim-Hüttenfeld: Getränkeflaschen blockieren Kreisel

Heppenheim (ots)

Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Getränkelasters verlor am Donnerstag (22.08.), gegen 15.35 Uhr, beim Befahren des Kreisels an der Einmündung Landesstraße 3398/Landesstraße 3111 aus bislang unbekannter Ursache Teile seiner Ladung. Die herabfallenden Getränkeflaschen blockierten anschließend die Durchfahrt. Der Verkehr staute sich daraufhin in alle Richtungen. Verletzt wurde niemand.

Momentan sind die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle noch im Gange und werden auch noch geraume Zeit andauern. Der Verkehr wird von der Polizei abwechselnd einseitig geregelt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden dennoch gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Beamten der Polizeistation haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell