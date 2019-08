Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: +++2.NACHTRAGSMELDUNG+++A 60 vollgesperrt-Lastwagenfahrer bei Unfall an Stauende tödlich verletzt

Rüsselsheim/Ginsheim (ots)

Bei einem Unfall am Stauende auf der A 60, in Höhe der Anschlussstelle Ginsheim, in Fahrtrichtung Frankfurt, ist gegen 15.00 Uhr ein Lastwagenfahrer aus dem Rhein-Main-Gebiet getötet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf einen Lkw am Stauende auf. Der Stau war Folge eines Zusammenstoßes zweier Lastwagen in Höhe der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte gegen 13.25 Uhr (wir haben berichtet). Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Nach wie vor ist die A 60 in Fahrtrichtung Frankfurt vollgesperrt. Zeitweise muss für das Heranführen weiterer Einsatzkräfte auch die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Mainz kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern auf der A 60 und der A 671. Die Sperrung wird noch längere Zeit andauern.

