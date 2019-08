Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: +++NACHTRAGSMELDUNG+++A 60 vollgesperrt-Weitere Unfälle im Stau-Erhebliche Verkehrbehinderungen

Rüsselsheim (ots)

Nach dem Verkehrsunfall auf der A 60 in Richtung Frankfurt, in Höhe der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte (wir haben berichtet), ereigneten sich infolge des hierbei verursachten Staus zwei weitere Verkehrsunfälle, an denen ebenfalls Lastwagen beteiligt sind. Zudem gab es auch hier wiederum Verletzte.

Die Unfallaufnahme sowie die Rettungsarbeiten sind derzeit an allen drei Unfallstellen in vollem Gange. Die A 60 ist daher in Fahrtrichtung Frankfurt noch für voraussichtlich mehrere Stunden vollgesperrt. Von der Sperrung ist auch die Theodor-Heuss-Brücke betroffen.

Es kommt derzeit zu erheblichen Behinderungen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer um weiträumige Umfahrung des Bereiches.

Die Polizei bittet dringen um Freihaltung der Rettungsgasse für die eingesetzten Rettungskräfte!

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4355466

