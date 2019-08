Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: A 60 nach Verkehrsunfall gesperrt - Erstmeldung

Rüsselsheim (ots)

Gegen 13:25 Uhr ereignete sich auf der BAB 60 in Richtung Frankfurt Höhe der AS Rüsselsheim-Mitte ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Lkw ineinander fuhren. Zunächst befuhren ein weißer Kastenwagen und ein Audi-Cabrio die linke Spur in Richtung Frankfurt. Nachdem der Kastenwagen nach rechts wechselte, überholte der Audi diesen, scherte unmittelbar vor dem Kastenwagen ein und bremste diesen aus. Der dahinterfahrende Lkw musste ebenfalls stark abbremsen. Ein weiterer Lkw fuhr auch auf der rechten Spur hinter dem abbremsenden Lkw, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und fuhr auf den abbremsenden Lkw auf. Der Unfallverursachende Audi verließ anschließend die Unfallstelle, nachdem er kurz auf dem Seitenstreifen angehalten hatte.

Die beiden Insassen des hinteren Lkw wurden dabei in dem Führerhaus eingeklemmt. Aktuell werden sie von der Feuerwehr Rüsselsheim aus dem Führerhaus befreit. Die A 60 ist in Höhe der AS Rüsselsheim-Mitte voll gesperrt. Die Bergung wird nach ersten Schätzungen noch mehrere Stunden andauern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/87560 zu melden. Es wird nachberichtet.

