Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach/ Ober-Abtsteinach: Alkoholisiert in Polizeikontrolle gefahren

Abtsteinach (ots)

Ein 51-jähriger Autofahrer musste am Mittwochabend (21.8.) seinen Führerschein bei der Polizei abgeben, nachdem er alkoholisiert in die Verkehrskontrolle gefahren war. Mit einem Alkoholtestwert von 1,24 Promille endete die Fahrt des Mannes um 23.35 Uhr in der Neckarstraße in Ober-Abtsteinach. Für das bevorstehende Strafverfahren musste der 51-Jährige zudem noch eine Blutentnahme über sich entgegen lassen, bevor er seinen Heimweg ohne Auto antreten konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell