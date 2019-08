Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit Pfefferspray attackiert und bestohlen

Rüsselsheim (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend (21.08.), gegen 21.30 Uhr, auf dem Gelände der Fachhochschule, "An der Lache", von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und geschlagen. Im Anschluss entwendete der Angreifer dem 20-Jährigen eine hochwertige Armbanduhr und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Der Tatverdächtige ist zirka 25 Jahre alt, kräftig und trägt einen Dreitagebart. Bekleidet war der Flüchtige mit einer weißen Mütze und einer weißen Adidas-Jacke.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell