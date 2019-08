Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Anzeige nach Griff in die Hose

Viernheim (ots)

Weil sich ein 37 Jahre alter Mann am Mittwochabend (21.8.) in der Mozartstraße in die Hose griff, um zu masturbieren, wurde gegen ihn Anzeige erstattet. Der Mann hielt sich gegen 20 Uhr am Zugang des Trivoli Parks auf und zeigte sein unsittliches Verhalten in dem Moment, als eine 17-Jährige an ihm vorbeilief. Die verständigte Polizeistreife kontrollierte den Mann und sprach nach der Personalienfeststellung einen Platzverweis aus.

