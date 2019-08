Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Präparierter Köder im Garten

Polizei sucht Zeugen und ruft Tierbesitzer zur Wachsamkeit auf!

Lorsch (ots)

Ein mit Schrauben, Nägeln und Draht präparierter Hähnchenschenkel wurde am Sonntagmorgen (18.8.) im Garten eines Hundebesitzers in der Benediktinerstraße noch rechtzeitig aufgefunden, ohne dass der Familienhund zu Schaden kam. Schon mehrmals haben Unbekannte zuvor Reißnägel, gezündete Böller oder wie zuletzt vor sieben Wochen, präparierte Hähnchenschenkel in den Garten geworfen.

Jetzt nach dem aktuellen Fall hat der Hundebesitzer Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten ermitteln nach den Tätern und rufen Tierbesitzer zur Wachsamkeit auf! Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe (DEG) zu melden. Telefon: 06252 / 7060.

