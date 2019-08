Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Firmengebäudekomplex von Einbrechern heimgesucht

Heppenheim (ots)

In einem Firmengebäude in der Kalterer Straße sind in der Nacht zum Mittwoch (20.-21.8.) Kriminelle eingestiegen. Die Täter betraten das Gebäude im Bereich der Breslauer Straße durch ein aufgebrochenes Erdgeschoßfenster. In der Folge wurden die Räumlichkeiten der dort ansässigen Firmen durchsucht.

Gestohlen wurden Bankunterlagen, Bargeld sowie ein neuer weißer Ford Transit mit dem Kennzeichen HP-SH 122. Der Gesamtschaden ist mindestens 32.000 Euro hoch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Aufbrüchen aufgenommen. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die zum einen Beobachtungen zu dem Einbruch im Gebäudekomplex gemacht haben und zum anderen den weißen Ford Transit gesehen haben oder wissen, wo dieser derzeit abgestellt ist. Der auffällige Transporter ist seitlich mit dem blauen Aufdruck "PSH - Psychosozialer Hilfsverein Heppenheim" versehen.

Alle Hinweise zu dem Fall bitte der Kripo (K 21/ 22) melden. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell