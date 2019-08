POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Apotheke

Polizeipräsidium Südhessen

Eine Apotheke "Im Reis" in Königstädten geriet in der Nacht zum Mittwoch (21.08.), gegen 4.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein, gelangten so in den Verkaufsraum und suchten anschließend im Kassenbereich nach Wertgegenständen. Vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage gestört, flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die beiden flüchtigen Männer waren komplett schwarz gekleidet und trugen Jacken mit Kapuzen.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

