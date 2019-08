Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Unbekannte werfen Steine auf Fahrbahn/1000 Euro Schaden an Auto

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte warfen am Dienstag (20.08.), gegen 9.45 Uhr, aus einem Gebüsch an der Sauerbruchstraße, mehrere Steine auf die Fahrbahn. Hierbei wurde auch das Fahrzeug einer 61 Jahre alten Frau getroffen und beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Zur Tatzeit war an einer in der Nähe befindlichen Schule große Pause. Nach Ansicht der Beamten könnten demnach durchaus auch Schüler von dort als Verursacher in Betracht kommen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell