POL-DA: Nauheim: Sonnenstudio und Apotheke im Visier von Einbrechern

Ein Sonnenstudio "Am Schafsteg" sowie eine Apotheke in der Waldstraße gerieten in der Nacht zum Mittwoch (21.08.) in das Visier von Einbrechern.

Während die Täter mit ihren Hebelversuchen an der Eingangstür des Solariums scheiterten und einen Schaden von rund 500 Euro hinterließen, gelang ihnen an der Apotheke durch eine gewaltsam geöffnete Tür der Zugang in das Geschäft. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und ließen nach ersten Erkenntnissen einen geringen Bargeldbetrag mitgehen.

Sachdienliche Zeugenhinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

