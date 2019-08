Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim/ Malchen: Weißer Minibagger gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim/Malchen (ots)

Auf einen weißen Minibagger vom Hersteller Bobcat hatten es unbekannte Diebe zwischen Freitag (16.8.) und Dienstag (20.8.) abgesehen. Der Bagger stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Friedhofsgelände. Der Wert des Gefährts wird auf mehrerer Tausend Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt in diesem Zusammenhang Sachdienliches entgegen. Möglicherweise wurde der Abtransport bemerkt? Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Minibaggers haben, werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06157/95090, in Verbindung zu setzen.

