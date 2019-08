Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Backstube

Bargeld gestohlen

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (20.-21.8.) auf eine Backstube in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Bessunger Straße, abgesehen und Beute gemacht. Zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr und dem folgenden Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, hebelten die Täter die Eingangstür des Geschäfts auf und verschafften sich Zutritt. Auf der Suche nach Beute betraten die Unbekannten, offenbar zielgerichtet, die Büroräume und brachen dort zwei Geldbehälter mit den Tageseinnahmen auf. Der Versuch einen weiteren Tresor zu öffnen missglückte. Mit ihrer Beute traten die Täter unerkannt ihre Flucht an.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/969 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

