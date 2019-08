Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 78-Jähriger attackiert und bestohlen/Zeuge verfolgt Tatverdächtigen

Groß-Gerau (ots)

Ein 78 Jahre alter Senior wurde am Dienstag (20.08.), gegen 10.20 Uhr, in der Darmstädter Straße von einem Kriminellen unvermittelt gestoßen, kam hierbei zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der Täter entwendete dem Mann anschließend zudem die Handtasche sowie sein Mobiltelefon und flüchtete zu Fuß vom Tatort.

Ein Zeuge des Vorfalls nahm sofort die Verfolgung auf und entnahm dem Flüchtigen die Beute wieder. Der 31 Jahre alte Tatverdächtige setzte seine Flucht zwar zunächst fort, konnte aber im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Den 31-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Raubes.

