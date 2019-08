Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Vermisste 14-Jährige wieder da

Einstellung der Fahndungsmaßnahmen

Dieburg (ots)

Die vermisste 14-Jährige aus Dieburg, die am 6.August 2019 nicht in ihre Jugendeinrichtung im Konviktsweg zurückgekehrt war (wir haben berichtet), ist wieder da. Am Dienstagvormittag (20.8.) wurde die junge Frau im Rahmen der Fahndung in der Stadt Frankfurt am Main wiedererkannt und wohlbehalten angetroffen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4347923

Hinweis an die Medienvertreter: Wir bitten die veröffentlichten Bilder wieder herauszunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell