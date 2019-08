Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zurückgelassene Taschen im Visier von Dieben

Wer hat etwas beobachtet?

Weiterstadt (ots)

Am Montagnachmittag (19.8.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen auf den Parkflächen zweier großer Einkaufszentren in Weiterstadt getrieben und auf der Suche nach Wertgegenständen zwei Autos aufgebrochen. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 15 Uhr geriet zunächst ein schwarzer BMW, abgestellt in einem Parkhaus in der Gutenbergstraße ins Visier der Kriminellen. Um an die im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche zu gelangen, hebelten sie die Tür auf und schnappten sich die Beute. Mit der Tasche entwendeten sie zugleich unter anderem eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Kurze Zeit später, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, schlugen Kriminelle auch auf dem Parkplatz eines Möbelhauses "Im Rödling" zu und erbeuteten auch in diesem Fall eine im Auto zurückgelassene Tasche.

In beiden Fällen hat die Darmstädter Kripo (K21/22) die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

