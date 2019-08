Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Kollision auf Zebrastreifen zwischen Motorroller-Fahrer und Fußgänger/63-Jähriger verletzt

Breuberg (ots)

Ein 49 Jahre alter Motorroller-Fahrer aus Breuberg erfasste am Dienstagmorgen (20.08.), gegen 5.00 Uhr, auf dem Fußgängerüberweg in der Erbacher Straße, in Höhe eines dortigen Firmengeländes, einen bereits auf dem Zebrastreifen befindlichen 63 Jahre alten Mann aus Reinheim, der gerade zu Fuß die Straße überqueren wollte. Der Rollerfahrer war von Neustadt nach Sandbach unterwegs.

Der 63-Jährige wurde hierbei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des motorisierten Zweirads überstand den Zusammenprall ohne Blessuren.

Die Beamten der Polizeistation Höchst haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

