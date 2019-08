Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Getränkemarkt überfallen

Am Montag (19.08.) um 20:26 Uhr betraten zwei schwarz gekleidete, maskierte und mit Schlagstöcken bewaffnete Männer den Getränkemarkt im Langen Kornweg. Sie bedrohten den Angestellten und forderten ihn auf den Kasseninhalt herauszugeben, sowie den Tresor zu öffnen. Geraubt wurden mehrere Tausend Euro aus der Kasse und dem Tresor. Nach der Tatausführung flüchteten die Täter über den Notausgang in unbekannte Richtung. Der Angestellte des Getränkemarktes blieb unverletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Ein Täter wird als kräftig, ca. 170 cm groß beschrieben. Der andere Täter wird als schlank und ca. 185 cm groß beschrieben. Beide Täter sprachen deutsch mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter 06142/696-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

