Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nach Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen und fahndet nach dem Verursacher

Griesheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag (16.08.) sucht die Polizei in Griesheim nach Zeugen. Zwischen 15:50 Uhr und 16:20 Uhr parkte eine Griesheimerin ihren roten Audi A1 in der Flughafenstraße auf dem Kundeparkplatz eines dortigen Fahrradgeschäftes. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden sowie eine Nachricht am Fahrzeug, auf der Kennzeichen und Handynummer des mutmaßlichen Verursachers notiert waren. Ob diese Mitteilung von einem Zeugen oder dem Verursacher selbst stammt, steht derzeit nicht fest. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Griesheim unter der Rufnummer 06155/ 8385-0.

