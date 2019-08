Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hochschule im Visier von Kriminellen

Darmstadt (ots)

Ein Laborgebäude der Hochschule Darmstadt in der Schöfferstraße war in der Nacht zum Montag (19.08.) im Visier von bislang noch unbekannten Tätern. Gegen 1.40 Uhr drangen die Kriminellen auf ungeklärte Art und Weise in das Anwesen ein und gelangten in das Medien- und Lernzentrum. Hier hebelten sie nach ersten Erkenntnissen einen Automaten auf und entwendeten die Geldkassette. Ein zweiter, ebenfalls angegangener Automat hielt den Versuchen der Einbrecher statt. Vermutlich um ihre Spuren zu verwischen, versprühten die Eindringlinge anschließend Löschpulver am Tatort und flüchteten durch eine Brandschutztür mit ihrer Beute. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen vor der Tat oder danach aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell