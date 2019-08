Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter hebelt an Autotür

1000 Euro Sachschaden

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende sein Unwesen auf einem Parkplatz in der Otto-Röhm-Straße getrieben und versucht, zwischen Freitag (16.8.) und Montagmorgen (19.8.), einen dort geparkten, grünen Suzuki aufzubrechen. Mit seinem Vorgehen, sowohl die Fahrertür und auch die Heckklappe des Autos zu öffnen, verursachte er einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Glücklicherweise ging sein Plan nicht auf und die Türen hielten den Hebelversuchen stand. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in diesem Fall. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienliche Hinweise entgegen

