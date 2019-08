Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster/Roßdorf/Darmstadt: Fahrraddiebe machen Beute

Polizei sucht Zeugen

Münster/Roßdorf/Darmstadt (ots)

Fahrraddiebe waren im Laufe des Wochenendes in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg unterwegs und machten Beute.

Am Freitagabend (16.08.) erstatteten Zeugen bei der Polizei in Dieburg Strafanzeige, nachdem sie gegen 19.45 Uhr die Spuren der Kriminellen entdeckt hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die bislang noch unbekannten Täter in die Garage des Wohnhauses in der Pater-Delp-Straße gelangt. Hier entwendeten sie drei E-Bikes, einen Ersatzakku sowie ein Ladegerät im Gesamtwert von rund 12.000 Euro.

Ebenfalls auf E-Bikes hatten es Diebe in der Zeit von Samstag (17.08.) bis Sonntag (18.08.) im Naumorgen im Stadtteil Gundernhausen abgesehen. Durch die aufgebrochene Tür einer Gartenhütte verschafften sie sich Zutritt ins Innere. Hieraus klauten sie die zwei Fahrräder im Wert von rund 5.500 Euro. Die Tat wurde gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen bemerkt, der Tatzeitraum reicht bis 9 Uhr am Vortag zurück.

Vermutlich mit einer Flex zerstörten Kriminelle ein Fahrradschloss, mit dem ein E-Mountainbike in der Elisabethenstraße in Darmstadt verschlossen war. Zeugen vernahmen gegen 3.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen (18.08.) ein solches Geräusch. Einen Tatverdächtigen konnten sie jedoch nicht sehen oder beschreiben. Das E-MTB der Marke Kreidler hat einen Wert von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell