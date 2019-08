Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Unter Drogeneinfluss Polizeistreife Vorfahrt genommen

Heppenheim (ots)

Ein Mitsubishi-Fahrer machte am Samstagabend (17.8.) auf sich aufmerksam, als er einer Polizeistreife gegen 22.45 Uhr in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße die Vorfahrt nahm. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27 Jahre alte Fahrer Anzeichen eines Drogen-/ Alkoholkonsums aufwies. Der Verdacht erhärtete sich, nachdem die Beamten eine geringe Menge an Marihuana auffanden. Um die Konzentration der eingenommenen Drogen und die damit verbundene Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit feststellen zu können, wurde dem Mann Blut abgenommen und Anzeige erstattet.

