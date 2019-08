Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Baustelle im Visier von Kriminellen

Rüsselsheim (ots)

Ein Baustellengelände am Gabelsberger Platz geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (16.08.) und Samstagmorgen (17.08.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen unberechtigt auf das Gelände ein und brachen zwei Baucontainer auf. Sie ließen anschließend verschiedene Baumaschinen mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

