POL-DA: Nauheim: Einbrecher unterwegs/Polizei ermittelt in drei Fällen

Insgesamt drei Einbruchsfälle in Nauheim beschäftigen derzeit das Einbruchskommissariat K 21/22 aus Rüsselsheim.

Am Samstagabend (17.08.), gegen 22.30 Uhr, vernahm der Bewohner eines Hauses in der "Nachtweide" mehrere Schläge an ein Fenster und schaute nach dem Rechten. Der Mann bemerkte eine Person, die gerade versuchte, die Scheibe einzuschlagen und anschließend durch den Garten in Richtung A 67 flüchtete.

Etwa zur gleichen Zeit vernahm die Bewohnerin eines Hauses in der Konrad-Adenauer-Allee Lärm an ihrer Balkontür. Ein Unbekannter hebelte die Tür im 1. Obergeschoss auf. Als die Frau daraufhin das Licht im Haus einschaltete, flüchtete der ungebetene Besucher in unbekannte Richtung vom Tatort.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagabend (17.08.) und Sonntagabend (18.08.) an einem Haus "Am Atzelhorst". Kriminelle verschafften sich durch eine aufgehebelte Balkontür Zugang in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen von den Täter aber offenbar nichts.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat K 21/22 unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

