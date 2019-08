POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher springen aus 1. Obergeschoss

Polizeipräsidium Südhessen

Am Sonntag (18.08.), gegen 6.00 Uhr, kehrte der Bewohner eines Hauses in der Ludwig-Ramge-Straße nach Hause zurück. Er fand seine Räumlichkeiten durchwühlt vor. Kriminelle verschafften sich zuvor durch eine aufgehebelte Terrassentür Zugang in das Gebäude.

Vermutlich wurden die Unbekannten von dem heimkehrenden Mann bei der Tat überrascht und sprangen daraufhin aus einem Fenster im 1. Obergeschoss des Hauses ins Freie. Ihnen gelang anschließend durch eine angrenzende Hecke unerkannt die Flucht. Was genau gestohlen wurde, bedarf nun der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

