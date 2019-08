POL-DA: Nachwirkungen des Sturms

Polizeipräsidium Südhessen

Ginsheim-Gustavsburg: Auf dem Campingplatz Gustavsburg wurde ein 34-jähriger Mann aus Niedernhausen gegen 02.45 Uhr Opfer des Sturms vom Abend. Er schlief mit einem Freund im Zelt, als ein ca. 15m hoher Baum vermutlich als Folge der Witterung umfiel und auf dem Zelt landete. Seine genauen Verletzungen sind noch unbekannt. Er war ansprechbar und es besteht keine Lebensgefahr. Zur Versorgung wurde er in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Mörfelden: Da ein Hochspannungsmast umzustürzen droht, musste die B 486 (Langener Straße) zwischen der Einmündung der Industriestraße und der Anschlussstelle Langen/Mörfelden an der Autobahn 5 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sicherung des Mastes kann erst bei Tageslicht erfolgen. Die Abfahrt an der Anschlussstelle in Richtung Mörfelden ist vorerst nicht möglich. Ebenfalls gesperrt ist die B 44 ab Wageninger Straße in Fahrtrichtung Norden und der Vitrollesring zwischen Mörfelden und Walldorf. Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

