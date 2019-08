Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Presseaufruf VU-Flucht 17.08.2019

Bensheim (ots)

Bensheim - Am Samstag, den 17.08.2019 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Weiherhausstadions in der Dammstraße 123 in 64625 Bensheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Fußballvereins FC 07 e.V. Bensheim ab. Daraufhin fuhr ihr vermutlich ein rotes Fahrzeug an die Fahrerseite, wobei die Fahrerseite zerkratzt und eingedellt wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2000EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und sucht den verantwortlichen Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise geben können.

Alle Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251 / 8468-0 entgegen.

