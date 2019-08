Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 17.08.19 23 Uhr und dem 18.08.19 12:50 Uhr war der Pkw BMW X5 vorschriftsmäßig am Straßenrand, auf dem Sudetenring, gegenüber der Aussiger Straße 11 in Kelsterbach,geparkt. Bei der Rückkehr an sein Auto stellte der Halter fest, dass dieses auf der Fahrbahnseite, im Heckbereich, deutlich beschädigt ist. Der Verursacher des Schadens entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachschaden ca 6000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeistation Kelsterbach 06107-71980

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach

Telefon: 06107-71980

POK Schäberle

