Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Pfungstadt (ots)

Ein 11-jähriger Junge aus Pfungstadt befuhr am Samstag (17.08.) gegen 18.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Mainstraße in Pfungstadt. An einem Fußgängerüberweg stieg der Junge von seinem Fahrrad ab, um die Mainstraße dort zu überqueren. Ein 70-jähriger Autofahrer aus Pfungstadt befuhr die Mainstraße stadtauswärts und schätzte das Verhalten des 11-jährigen Jungen an dem Fußgängerüberweg falsch ein. Als der Junge den Fußgängerüberweg zu überqueren begann, erfasste ihn das Auto des Pfungstädters. Der Junge erlitt Prellungen an Kopf und Knie und wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Schlimmere Verletzungen konnten aufgrund des getragenen Fahrradhelmes verhindert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro. Gefertigt: Polizeikommissarin Nathalie Hofmann, Polizeistation Pfungstadt, Tel.: 06157 / 9609-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Pfungstadt

Telefon: 06157 - 95090

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell