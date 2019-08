Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: BAB 5 bei Heppenheim - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Heppenheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (17.08.), gegen 05:35 Uhr, befuhr eine 22-jährige Toyota-Yaris-Fahrerin zum Überholen den linken Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Während diese zurück auf den rechten Fahrstreifen wechselte, näherte sich von hinten auf dem linken Fahrstreifen ein 22-jähriger VW-Tiguan-Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit und fuhr ihr infolge Unachtsamkeit auf. Infolge der Kollision wurde die Toyota-Yaris-Fahrerin nach rechts in die Leitplanke geschleudert. Der VW-Tiguan-Fahrer schleuderte unterdessen weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des rechten Fahrstreifens und prallte zudem gegen einen dort vorausfahrenden 37-jährigen VW-Passat-Fahrer. Auch dieser wurde nach rechts in die Leitplanke geschleudert. Anschließend kam der VW-Tiguan-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Der Unfallverursacher wurde hierbei schwer, die beiden anderen Fahrzeugführer/innen sowie eine Mitfahrerin des VW-Passats leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro.

Berichterstatter: POK Gruber



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Polizeiautobahnstation Südhessen

Pupinweg 1

64295 Darmstadt



Telefon: 06151 / 8756-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell