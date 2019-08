Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lampertheim (ots)

Am Freitag, dem 16.08.19 um 15:03 Uhr, ereignete sich auf der sog. Ostumgehung der Stadt Lampertheim ein Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge übersah eine 45 Jahre alte Frau aus Lorsch, welche mit ihrem Pkw nach links in Richtung Boxheimer Hof abbiegen wollte den entgegenkommenden Pkw eines 41jährigen aus Lampertheim und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde zudem der Pkw eines 30 Jahre alten Lampertheimers, der sich hinter der Unfallverursacherin befand, beschädigt. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges sowie seine ebenfalls im Fahrzeug befindliche 6jährige Tochter wurden mit leichteren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach einer ersten Schätzung entstand zudem ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Bowitzky, KHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Koordinierender Dienstgruppenleiter

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell