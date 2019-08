Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Weiterstadt (ots)

Mit der Geldbörse einer 56 Jahre alten Frau entkamen zwei bislang noch unbekannte Täterinnen in einem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße. Gegen 15 Uhr am Donnerstag (15.08.) hatten die beiden Frauen die Weiterstädterin und ihren Mann beim Einkaufen abgelenkt, indem sie vor ihnen mehrere Kleidungsstücke hochhielten. Unbemerkt gelang es einer der Diebinnen, das Portemonnaie aus der Handtasche zu entwenden und zu flüchten.

Eine Täterin ist etwa 65 Jahre alt, 1,60 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Sie hatte schwarze, schulterlange Haare und trug eine dunkelblaue Jacke. Ihre Komplizin ist circa 40 Jahre alt, hatte braune Haare und war mit einer weißen Bluse bekleidet. Zeugen, denen die Beschriebenen vor der Tat oder danach aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 24 in Verbindung zu setzen.

