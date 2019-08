Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto aufgebrochen und Geld gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein in der Alsfelder Straße geparkter BMW geriet am Donnerstag (15.8.) in den Fokus Krimineller. In der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr brachen die Täter gewaltsam die Fahrertür des schwarzen Autos auf und schnappten sich eine geringe Summer Bargeld. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt alle sachdienlichen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

