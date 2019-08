Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: 15-jähriges Mädchen aus Wohngruppe vermisst

Die Polizei in Erbach ist aktuell auf der Suche nach der 15-jährigen Melissa Lange. Melissa lebt seit einigen Wochen in der Wohngruppe einer Jugendeinrichtung in Erbach. Zuletzt wurde sie am Dienstagmorgen (13.8.) in der Einrichtung gesehen, bevor sie sich auf den Schulweg nach Bad König machte. In der Schule kam sie jedoch nicht an.

Die bekannten Kontaktanschriften, unter anderem auch in Köln und Fulda, brachten bislang keine neuen Erkenntnisse über den derzeitigen Aufenthaltsort von Melissa.

Die Jugendliche ist 1,66 Meter groß und schlank. Ihre schulterlangen Haare sind dunkelblond. Auffällig ist die Zahnspange am Ober- und Unterkiefer. Melissa trug zuletzt eine schwarze Jeanshose, ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil sowie schwarze Nike Schuhe.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach unter der 06062 / 9530 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

