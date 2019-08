Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen-Kernstadt: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit einer schwer verletzten und einer leicht verletzten Person.

Babenhausen (ots)

Am Donnerstag, den 15.08.2019, gg. 21.40 Uhr, befuhr ein zwanzig Jahre alter Mann aus Babenhausen mit seinem PKW die Bürgermeister-Willand-Straße von der Bouxwiller Straße kommend in Richtung Philipp-Reis-Straße und wollte nach links in diese abbiegen. Hierbei beachtete er nicht den 52 Jahre alten Mann aus Babenhausen, der die Bürgermeister-Willand-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Aufprallwucht wurde der PKW des Unfallverursachers um 180 Grad gedreht und rollte anschließend 10 m rückwärts in die Philipp-Reis-Straße. Ein Mitfahrer des Unfallverursachers wurde leicht und der andere schwer verletzt. Beide Verletzte wurden von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Babenhausen unterstützte die Polizeistreifen bei der Unfallaufnahme. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000.- EUR.

