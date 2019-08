Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am Donnerstag den 15.08.2019 zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein Opel Astra in der Nibelungenstraße beschädigt. Das silberne Fahrzeug wurde am Morgen ordnungsgemäß geparkt. Als die Verkehrsteilnehmerin ihren PKW wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wir auf ca. 100 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 / 706 - 0

